Politico: Кулебу уволили, потому что раздражал Ермака

Издание Politico со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Дмитрий Кулеба был уволен с должности министра иностранных дел, поскольку "раздражал" главу Офиса президента Андрея Ермака, который "хочет иметь больше контроля над министерством".

Источник: Politico со ссылкой на источники

Дословно: "Уход Кулебы, в частности, рассматривается как еще один пример того, как окружение Зеленского выбрасывает аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов. Это соответствует предыдущему увольнению командующего Вооруженными силами генерала Валерия Залужного, который конфликтовал с Зеленским по стратегии войны и необходимости мобилизации большего количества людей для участия в боевых действиях. Высокий рейтинг Залужного также не понравился пристальной и ревнивой президентской администрации".

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Детали: Издание отмечает, что увольнение Кулебы вызвало беспокойство западных лидеров, которые выразили восхищение экс-главой МИД. В частности, бывшая премьер-министр Эстонии и нынешний кандидат на должность главы внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас написала в соцсетях: "У вас была одна из самых сложных работ в мире, я благодарю вас за вашу чрезвычайную профессиональную и личную преданность".

Согласно проведенному в прошлом месяце опросу, пишет издание, более половины украинцев сейчас считают, что офис Зеленского осуществляет чрезмерное влияние на государственные и правоохранительные органы, суды, антикоррупционные органы, а также парламент страны.

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В свою очередь защитники Зеленского говорят, что война требует твердой руки, и нет времени на демократические тонкости, когда борешься с российским автократом, который хочет стереть Украину с лица земли и не верит, что она должна существовать как государство.

В статье Politico также говорится, что популярность самого президента Владимира Зеленского падает среди украинцев, хотя они сохраняют благодарность "за его первые ежедневные сообщения в военное время, которые сплотили нацию - так же, как зажигательные парламентские речи Черчилля укрепили британское сопротивление".

Авторы статьи отмечают, что критики Зеленского "давно обеспокоены тем, что Украина начнет расплачиваться за то, что некоторые называют постсоветской ментальностью командно-административной системы".

Напомним: