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Зеленський дорікнув партнерам: Поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 вересня 2024, 15:54
Зеленський дорікнув партнерам: Поки лише Білорусь відзначилася збиттям російських Шахедів
Володимир Зеленський на зустрічі YES. фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає принизливим для демократичного світу те, що союзники збивають ракети і безпілотники в небі Близького Сходу, проте досі не ухвалюють аналогічне рішення про спільне збиття російських ракет та іранських дронів у небі України.

Джерело: глава держави, виступаючи на Ялтинській Європейській стратегії (YES).

Пряма мова: "Коли ми чуємо, що в Росію прибули нові ракети з Ірану, це ж те саме зло, яке союзникам доводилося вже збивати в небі Близького Сходу. Зараз, можливо, відрізняється марка ракет, але не терористичний мотив Ірану, що лежить в основі розповсюдження та застосування цієї зброї.

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Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет й іранських "Шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію наших сусідів.

І коли ми порушуємо це питання з нашими партнерами, постійно, до речі, усі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити. І бояться навіть сказати "ми працюємо над цим". Навіть цих слів бояться. І це правда.

Поки що лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів". Я не думав, що в такому форматі це буде… Це справді, я вважаю, просто принизливо для сильного демократичного світу".

ШахедвійнаЗеленськийдопомога Україні
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