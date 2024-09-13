Зеленский упрекнул партнеров: Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов"

Президент Владимир Зеленский считает унизительным для демократического мира то, что союзники сбивают ракеты и беспилотники в небе Ближнего Востока, однако до сих пор не принимают аналогичное решение о совместном сбивании российских ракет и иранских дронов в небе Украины.

Источник: глава государства, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (YES).

Прямая речь: "Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это же то самое зло, которое союзникам приходилось уже сбивать в небе Ближнего Востока. Сейчас, возможно, отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия.

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Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию наших соседей.

И когда мы поднимаем этот вопрос с нашими партнерами, постоянно, кстати, все пытаются его просто, если честно, заговорить. И боятся даже сказать "мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. И это правда.

Пока только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет... Это действительно, я считаю, просто унизительно для сильного демократического мира".