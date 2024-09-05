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Російська ППО в Білорусі збивала власні "Шахеди" під час нічної атаки на Україну

"Українська правда"Четвер, 5 вересня 2024, 13:09
Російська ППО в Білорусі збивала власні Шахеди під час нічної атаки на Україну
Ілюстративне фото: Getty Images

Російська ППО в Білорусі збивала власні "Шахеди" під час російської масованої атаки на Україну, що призвело до вибухів і пожежі на складі в Гомелі.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"

Деталі: Аналітики повідомляють, що в ніч на 5 вересня, в повітряний простір Білорусі залетіло щонайменше вісім російських дронів типу "Шахед". Російські сили ППО відпрацювали про дронам о 01:34 і 01:36, збивши щонайменше один "Шахед". 

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Місцеві жителі повідомляли про вибухи та падіння палаючого безпілотника. Інцидент також підтвердили російські пропагандистські ресурси, повідомивши про роботу 1530-го зенітного ракетного полку ЗС РФ, який дислоковано на аеродромі "Зябрівка" у Гомельському районі. Збитий дрон впав на склад у Гомелі, спричинивши пожежу. Аналітики зазначають, що під час роботи ППО сирени повітряної тривоги у місті не вмикали. 

У відповідь на активність дронів, білоруські повітряні сили піднімали свої винищувачі з аеродрому в Барановичах і здійснювали спроби збити безпілотники. Близько 02:30 над Хойниками було зафіксовано влучення по одному з "Шахедів".

Частина дронів повернулася в повітряний простір України, інша продовжила рух вглиб Білорусі курсами на Мозир, Хойники і Брагін. 

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Згідно з даними "Беларускі Гаюн", два з восьми дронів були збиті, решта або повернулися в Україну, або зникли з радарів. 

Що передувало: 

БілорусьППОШахедУкраїна
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