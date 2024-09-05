Російська ППО в Білорусі збивала власні "Шахеди" під час нічної атаки на Україну
Російська ППО в Білорусі збивала власні "Шахеди" під час російської масованої атаки на Україну, що призвело до вибухів і пожежі на складі в Гомелі.
Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"
Деталі: Аналітики повідомляють, що в ніч на 5 вересня, в повітряний простір Білорусі залетіло щонайменше вісім російських дронів типу "Шахед". Російські сили ППО відпрацювали про дронам о 01:34 і 01:36, збивши щонайменше один "Шахед".
Місцеві жителі повідомляли про вибухи та падіння палаючого безпілотника. Інцидент також підтвердили російські пропагандистські ресурси, повідомивши про роботу 1530-го зенітного ракетного полку ЗС РФ, який дислоковано на аеродромі "Зябрівка" у Гомельському районі. Збитий дрон впав на склад у Гомелі, спричинивши пожежу. Аналітики зазначають, що під час роботи ППО сирени повітряної тривоги у місті не вмикали.
У відповідь на активність дронів, білоруські повітряні сили піднімали свої винищувачі з аеродрому в Барановичах і здійснювали спроби збити безпілотники. Близько 02:30 над Хойниками було зафіксовано влучення по одному з "Шахедів".
Частина дронів повернулася в повітряний простір України, інша продовжила рух вглиб Білорусі курсами на Мозир, Хойники і Брагін.
Згідно з даними "Беларускі Гаюн", два з восьми дронів були збиті, решта або повернулися в Україну, або зникли з радарів.
Що передувало:
- З вечора 4 вересня російські війська запускали на територію України ударні БпЛА.
- У ніч на 4 вересня щонайменше чотири російських дрони-камікадзе типу "Шахед", порушили повітряний простір Білорусі, що змусило Білоруські повітряні сили підняти винищувач для їх збиття.
- У білоруському Генштабі заявили, що вночі 5 вересня на територію країни залетіли російські безпілотники і їх довелося збивати, однак зробили вигляд, що не знають, звідки БПЛА були запущені.