Зеленський: В Курській області росіяни почали наступати, але серйозних успіхів у них нема

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни почали свої "швидкі наступальні дії" в Курській області РФ, проте поки не досягли якихось серйозних результатів.

Джерело: Зеленський під час спілкування із Фарідом Закарією на Ялтинській європейській стратегії

Пряма мова: "В Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо про десь біля 40 тисяч, які там перебувають. Вони хотіли швидких проривів… Вони це роблять, успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові героїчно тримаються і роблять усе що потрібно для інших кроків наших, військово-політичних".

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Деталі: Зеленський розповів, що наслідком операції в Курській області стало зменшення кількості обстрілів на Донбасі.

Пряма мова: "Останній тиждень потрішки вирівнюється ситуація на Покровському напрямку. Це паралельні речі щодо ситуації в Україні, або частина нашої операції на території ворожій в Курській області. Це пов’язані речі. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж Покровську до початку Курської операції був 1 до 12… сьогодні 1 до 2,5. Це поки не вирівнялося, нам поки потрібно більше зброї ніж росіянам".

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