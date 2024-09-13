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Зеленский: В Курской области россияне начали наступать, но серьезных успехов у них нет

Александр ШумилинПятница, 13 сентября 2024, 16:42
Зеленский: В Курской области россияне начали наступать, но серьезных успехов у них нет
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начали свои "быстрые наступательные действия" в Курской области РФ, однако пока не достигли каких-то серьезных результатов.

Источник: Зеленский во время общения с Фаридом Закарией на Ялтинской европейской стратегии

Прямая речь: "В Курском направлении россияне начали свои быстрые наступательные действия, хотят применять там около 60-70 тысяч человек. Нам известно о где-то около 40 тысяч, которые там находятся. Они хотели быстрых прорывов... Они это делают, успехов серьезных мы пока не видим. Наши военные героически держатся и делают все что нужно для других шагов наших, военно-политических". 

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Детали: Зеленский рассказал, что следствием операции в Курской области стало уменьшение количества обстрелов на Донбассе. 

Прямая речь: "Последнюю неделю немного выравнивается ситуация на Покровском направлении. Это параллельные вещи по ситуации в Украине, или часть нашей операции на территории вражеской в Курской области. Это связанные вещи. Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровске до начала Курской операции был 1 к 12... сегодня 1 к 2,5. Это пока не выровнялось, нам пока нужно больше оружия чем россиянам".

Предыстория:

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  • 5 сентября Зеленский заявил, что из-за успеха курской операции ВСУ Россия перебросила в Курскую область РФ 60 тысяч своих военных.

ЗеленскийКурская область
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