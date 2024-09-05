Росія відтягнула на Курщину 60 тисяч військових – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.

Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News

Пряма мова Зеленського: "Одна з цілей курської операції – це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати – вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї".

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Деталі: За словами президента, доходило до того, що Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.

Президент наголосив, що після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.

Що було раніше: 27 серпня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків і щодня кількість окупантів там зростає.

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