Росія відтягнула на Курщину 60 тисяч військових – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх курської операції ЗСУ Росія перекинула у Курську область РФ 60 тисяч своїх військових.
Джерело: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News
Пряма мова Зеленського: "Одна з цілей курської операції – це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати – вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї".
Деталі: За словами президента, доходило до того, що Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.
Президент наголосив, що після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.
Що було раніше: 27 серпня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків і щодня кількість окупантів там зростає.
Читайте також: Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі
Передісторія:
- Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
- За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.
- Правитель Росії Володимир Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає. Але 5 вересня заявив, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.