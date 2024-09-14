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У Києві уламки безпілотника впали на комунальне підприємство

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 02:34
У Києві уламки безпілотника впали на комунальне підприємство
фото ілюстраційне: Сергій Наєв

В Оболонському районі столиці уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства. 

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його словами, на місці падіння пожежі немає. 

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Екстрені служби прямують туди.

Доповнено: У КМВА повідомили про падіння уламків безпілотника на межі міста та області, за межами житлової забудови. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.

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