В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие

В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, на месте падения пожара нет.

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Экстренные службы направляются туда.

Дополнено: В КГВА сообщили о падении обломков беспилотника на границе города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним:

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