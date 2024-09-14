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В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие

Алена ИвашкивСуббота, 14 сентября 2024, 02:34
В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие
фото иллюстративное: Сергей Наев

В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. 

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его словам, на месте падения пожара нет. 

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Экстренные службы направляются туда.

Дополнено: В КГВА сообщили о падении обломков беспилотника на границе города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним: 

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