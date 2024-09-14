В Киеве обломки беспилотника упали на коммунальное предприятие
Суббота, 14 сентября 2024, 02:34
В Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: По его словам, на месте падения пожара нет.
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Экстренные службы направляются туда.
Дополнено: В КГВА сообщили о падении обломков беспилотника на границе города и области, за пределами жилой застройки. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Напомним:
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- В Киеве во время атаки российских "Шахедов" были слышны взрывы. Кличко сообщал о работе ПВО.