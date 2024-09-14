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ISW: Українські війська зайшли в ще один район Курської області 

Олена ІвашківСубота, 14 вересня 2024, 07:52
ISW: Українські війська зайшли в ще один район Курської області 
Мапа ISW

Українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області 13 вересня. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону).

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Російські джерела стверджують, що українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).

Курська область ISWвійна
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