ISW: Українські війська зайшли в ще один район Курської області
Субота, 14 вересня 2024, 07:52
Українські сили просунулися вперед у Глушковському районі Курської області 13 вересня.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушково і за три кілометри від кордону).
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Російські джерела стверджують, що українські сили атакували на південний захід від Глушково в районі Нового Путі, Веселого і Медвежого (на схід від Веселого).