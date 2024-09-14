ISW: Украинские войска зашли в еще один район Курской области 

Украинские силы продвинулись вперед в Глушковском районе Курской области 13 сентября.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (к юго-западу от Глушково и в трех километрах от границы).

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Российские источники утверждают, что украинские силы атаковали к юго-западу от Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего (к востоку от Веселого).