Зеленський: Росія запустила вночі понад 70 "Шахедів"
Субота, 14 вересня 2024, 08:20
Уночі на 14 вересня ворог запустив понад 70 "Шахедів" по всій Україні, більшість збито, повідомив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський у Telegram
Деталі: За даними Зеленського, ППО працювала у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.
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Пряма мова Зеленського: "Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей.
Працюємо над цим з усіма партнерами України".