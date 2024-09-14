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Зеленський: Росія запустила вночі понад 70 "Шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 08:20
Зеленський: Росія запустила вночі понад 70 Шахедів
фото: getty images

Уночі на 14 вересня ворог запустив понад 70 "Шахедів" по всій Україні, більшість збито, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: За даними Зеленського, ППО працювала у Київській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях.

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Пряма мова Зеленського: "Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя та наших людей.

Працюємо над цим з усіма партнерами України".

ЗеленськийППО
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