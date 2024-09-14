Зеленский: Россия запустила ночью более 70 "Шахедов"

В ночь на 14 сентября враг запустил более 70 "Шахедов" по всей Украине, большинство сбито, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: По данным Зеленского, ПВО работала в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

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Прямая речь Зеленского: "Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь и наших людей.

Работаем над этим со всеми партнерами Украины".