Зеленский: Россия запустила ночью более 70 "Шахедов"
Суббота, 14 сентября 2024, 08:20
В ночь на 14 сентября враг запустил более 70 "Шахедов" по всей Украине, большинство сбито, сообщил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в Telegram
Детали: По данным Зеленского, ПВО работала в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.
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Прямая речь Зеленского: "Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и в дальнейшем защищать жизнь и наших людей.
Работаем над этим со всеми партнерами Украины".