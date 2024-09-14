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Окупанти вивели 16 кораблів у Чорне море

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 09:09
Окупанти вивели 16 кораблів у Чорне море
вмс зсу

Станом на ранок 14 вересня у Чорному морі знаходяться 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Джерело: ВМС ЗСУ

Деталі: Натомість в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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Військові додали, що за добу прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, усі продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Чому це важливо: Останніми місяцями РФ виводила до 4-5 кораблів у Чорне море.

Востаннє понад 10 кораблів, попередньо, виводили на початку лютого 2024.

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Чорне морекораблі
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