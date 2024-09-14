Оккупанты вывели 16 кораблей в Черное море
Суббота, 14 сентября 2024, 09:09
По состоянию на утро 14 сентября в Черном море находятся 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет.
Источник: ВМС ВСУ
Детали: Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
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Военные добавили, что за сутки проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 3 судна, все продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
Почему это важно: В последние месяцы РФ выводила до 4-5 кораблей в Черное море.
Последний раз более 10 кораблей, предварительно, выводили в начале февраля 2024 года.
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