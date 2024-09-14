Оккупанты вывели 16 кораблей в Черное море

По состоянию на утро 14 сентября в Черном море находятся 16 вражеских кораблей, 7 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 48 ракет.

Источник: ВМС ВСУ

Детали: Зато в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

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Военные добавили, что за сутки проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 3 судна, все продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Почему это важно: В последние месяцы РФ выводила до 4-5 кораблей в Черное море.

Последний раз более 10 кораблей, предварительно, выводили в начале февраля 2024 года.