Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Другу ніч поспіль росіяни атакують Одеський район, є руйнування

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 10:05
Другу ніч поспіль росіяни атакують Одеський район, є руйнування
фото: ОВА

Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони, є руйнування від уламків.

Джерело: Одеська ОВА

Деталі: Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих немає.

Реклама:

Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу власноруч ліквідували господарі.

На іншій локації загорівся автомобіль та складське приміщення.

 

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також немає.

РЕКЛАМА:

ОдесаОдеська областьШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Одеса
В Одесі ППО працювала по "Шахедах", було чутно вибухи
Вночі Росія атакувала дронами Одесу та район: є постраждалий і руйнування
В Одесі було чути звуки вибухів – ЗМІ
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фотоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: