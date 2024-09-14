Другу ніч поспіль росіяни атакують Одеський район, є руйнування
Субота, 14 вересня 2024, 10:05
Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони, є руйнування від уламків.
Джерело: Одеська ОВА
Деталі: Внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано три споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих немає.
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Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загорання даху приватного будинку. Пожежу власноруч ліквідували господарі.
На іншій локації загорівся автомобіль та складське приміщення.
В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих також немає.
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