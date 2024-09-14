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Вторую ночь подряд россияне атакуют Одесский район, есть разрушения

Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 10:05
Вторую ночь подряд россияне атакуют Одесский район, есть разрушения
фото: ОВА

Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы, есть разрушения от обломков.

Источник: Одесская ОВА

Детали: В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены три сооружения, повреждены жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших нет.

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Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Пожар собственноручно ликвидировали хозяева.

На другой локации загорелся автомобиль и складское помещение.

 

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших также нет.

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ОдессаОдесская областьШахед
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