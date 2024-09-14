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Прем’єр Британії натякнув, що у питанні дозволу Україні на далекобійні удари "буде розвиток"

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 10:38
Прем’єр Британії натякнув, що у питанні дозволу Україні на далекобійні удари буде розвиток
фото з фб

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ ще не ухвалено, однак натякнув, що у цьому питанні можливий подальший розвиток.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Заява Стармера пролунала після його зустрічі з президентом США Джо Байденом.

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Він зазначив, що остаточного рішення щодо дозволу на далекобійні удари для України ще немає, але водночас натякнув, що подальший розвиток подій може відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця.

"Очевидно, що через кілька днів ми знову зберемося на ГА ООН із ширшим колом осіб", – сказав британський прем’єр.

Стармер підкреслив, що "це не була зустріч щодо конкретного потенціалу", але додав: "Ми прийшли до сильної позиції".

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ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.

Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.

Велика Британіяракетний удар
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