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Премьер Британии намекнул, что в вопросе разрешения Украине на дальнобойные удары "будет развитие"

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 10:38
Премьер Британии намекнул, что в вопросе разрешения Украине на дальнобойные удары будет развитие
фото с фб

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что окончательное решение по применению ракет Storm Shadow вглубь территории РФ еще не принято, однако намекнул, что в этом вопросе возможно дальнейшее развитие.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Заявление Стармера прозвучало после его встречи с президентом США Джо Байденом.

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Он отметил, что окончательного решения о разрешении на дальнобойные удары для Украины еще нет, но одновременно намекнул, что дальнейшее развитие событий может произойти на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца.

"Очевидно, что через несколько дней мы снова соберемся на ГА ООН с более широким кругом лиц", – сказал британский премьер.

Стармер подчеркнул, что "это не была встреча по конкретному потенциалу", но добавил: "Мы пришли к сильной позиции".

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СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.

Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.

Великобританияракетный удар
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