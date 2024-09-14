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У партії Шольца запропонували "мирну" ініціативу щодо війни РФ проти України

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 12:05
У партії Шольца запропонували мирну ініціативу щодо війни РФ проти України
перемовини у стамбулі, фото: ОП

Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для мирної ініціативи щодо війни РФ проти України.

Джерело: Tagesschau, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, німецький канцлер Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський "згодні з тим, що зараз саме час активізувати зусилля з проведення мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті".

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"Це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій", – вважає Мютценіх.

На його думку, можливими членами контактної групи могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Сам Шольц нещодавно пропонував провести ще одну мирну конференцію за участю Росії.

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Ці висловлювання викликали різку критику з боку деяких інших німецьких політиків, особливо з боку правоцентристської опозиції християнських демократів, які звинуватили Шольца в тому, що він відступає від своєї підтримки України і намагається чинити тиск на Київ з метою примусити його до переговорів.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок скептично оцінює "мирні переговори" з Владіміром Путіним.

НімеччинаШольцмирвійна
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