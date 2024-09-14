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В партии Шольца предложили «мирную» инициативу по войне РФ против Украины

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 12:05
В партии Шольца предложили «мирную» инициативу по войне РФ против Украины
переговоры в стамбуле, фото: ОП

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для мирной инициативы по войне РФ против Украины.

Источник: Tagesschau, "Европейская правда"

Детали: По его словам, немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский "согласны с тем, что сейчас самое время активизировать усилия по проведению мирных переговоров, и Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите".

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"Это также даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий", – считает Мютцених.

По его мнению, возможными членами контактной группы могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Сам Шольц недавно предлагал провести еще одну мирную конференцию с участием России в обширном недавнем интервью общественному вещателю ZDF.

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Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны некоторых других немецких политиков, особенно со стороны правоцентристской оппозиции христианских демократов, которые обвинили Шольца в том, что он отступает от своей поддержки Украины и пытается оказать давление на Киев с целью принудить его к переговорам.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок скептически оценивает "мирные переговоры" с Владимиром Путиным.

ГерманияШольцмирвойна
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