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Столтенберг: НАТО міг зробити більше для запобігання російському вторгненню

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 13:17
Столтенберг: НАТО міг зробити більше для запобігання російському вторгненню
фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Альянс міг зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню РФ в Україну у 2022 році.

Джерело: FAS, "Європейська правда"

Деталі: За його словами, для того, щоб запобігти повномасштабній війні, у НАТО могли зробити більше для озброєння України.

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"Зараз ми надаємо військову техніку для війни – тоді ми могли б надати військову техніку для запобігання війні", – заявив Столтенберг.

Він вказав на небажання країн НАТО надавати зброю, про яку просила українська сторона перед російським вторгненням, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з Росією.

Крім того, Столтенберг заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

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"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з Росією. Але він має базуватися на українській силі", – додав він.

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря НАТО з 2014 року. З 1 жовтня його замінить колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

ЗМІ раніше повідомили, що Столтенберг, який залишає посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, стане главою Мюнхенської безпекової конференції.

НАТОвійнаРосія
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