Столтенберг: НАТО мог сделать больше для предотвращения российского вторжения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс мог сделать больше, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Источник: FAS, "Европейская правда"

Детали: По его словам, для того, чтобы предотвратить полномасштабную войну, в НАТО могли сделать больше для вооружения Украины.

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"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны – тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", – заявил Столтенберг.

Он указал на нежелание стран НАТО предоставлять оружие, о котором просила украинская сторона перед российским вторжением, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Кроме того, Столтенберг заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь только за столом переговоров.

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"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", – добавил он.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с 2014 года. С 1 октября его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее СМИ сообщили, что Йенс Столтенберг, который покидает пост генерального секретаря Североатлантического альянса, станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.