Українські ДШВ на Курщині розбили російських "ведевешників"
Субота, 14 вересня 2024, 13:47
У п’ятницю на позиції українських десантників в Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки – у кількагодинному бою вони були розбиті.
Джерело: ДШВ
Деталі: Серед російської техніки - два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.
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Дослівно: "Ця спроба прорвати обороні позиції ЗСУ виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно".
У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.
Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами".
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