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Українські ДШВ на Курщині розбили російських "ведевешників"

Роман ПетренкоСубота, 14 вересня 2024, 13:47
Українські ДШВ на Курщині розбили російських ведевешників
скриншот

У п’ятницю на позиції українських десантників в Курській області ворог кинув 14 одиниць військової техніки – у кількагодинному бою вони були розбиті.

Джерело: ДШВ

Деталі: Серед російської техніки - два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин "ВДВ" Російської Федерації.

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Дослівно: "Ця спроба прорвати обороні позиції ЗСУ виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на "відмінно".

У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян.

Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами".

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Збройні силиКурська область
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