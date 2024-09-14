Украинские ДШВ на Курщине разбили российских "ведвешников"
Суббота, 14 сентября 2024, 13:47
В пятницу на позиции украинских десантников в Курской области враг бросил 14 единиц военной техники - в многочасовом бою они были разбиты.
Источник: ДШВ
Детали: Среди российской техники - два танка, одиннадцать БМД и один БТР из состава одной из воинских частей "ВДВ" Российской Федерации.
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Дословно: "Эта попытка прорвать оборонительные позиции ВСУ оказалась провальной: в тяжелом бою, который длился несколько часов, украинские десантники доказали, что лучше разбираются в военном деле, овладев наукой побеждать на „отлично".
В итоге - на поле боя остались пять БМД, танк и БТР противника, а также несколько десятков 200-х россиян.
Остальные уцелевшие российские "ведовешники" сбежали".
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