Ще понад 100 воїнів повернули з полону

Ще 103 воїнів 14 вересня вдалося повернути в Україну з російського полону.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб

Деталі: За словами глави держави, серед них 82 рядових та сержантів. 21 офіцера.

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Пряма мова Зеленського: "Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

Дякую нашій команді, що опікується обмінами, за такі хороші новини для України".

Більше деталей: Обмін відбувся за посередництва ОАЕ. Москва і Київ передали по 103 військових. Росії передали військових, які потрапили в полон у Курській області.

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Де відбувався обмін - невідомо, але обміняні окупанти наразі перебувають у Білорусі.

Координаційний штаб уточнює, що серед звільнених цього разу – 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони. "Азов", своєю чергою, пише, що їхніх звільнено 23 бійці.

Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, Запорізького, Херсонського, Харківського та Київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

Дослівно: "Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян.

Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну".

Нагадаємо: Напередодні, 13 вересня, українська сторона повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних, серед них, вперше за багато часу - 23 жінки.