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Еще более 100 воинов вернули из плена

Роман ПетренкоСуббота, 14 сентября 2024, 14:22
Еще более 100 воинов вернули из плена
фото: президент

Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена.

Источник: президент Владимир Зеленский, Координационный штаб

Детали: По словам главы государства, среди них 82 рядовых и сержантов. 21 офицера.

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Прямая речь Зеленского: "Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.

Спасибо нашей команде, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины".

Больше деталей: Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Москва и Киев передали по 103 военных. России передали военных, которые попали в плен в Курской области.

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Где происходил обмен - неизвестно, но обмененные оккупанты сейчас находятся в Беларуси.

Координационный штаб уточняет, что среди освобожденных на этот раз - 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны.

Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, три представителя Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 82 солдат и сержантов; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" - 31 человек), Донетчины, Луганщины, Запорожского, Херсонского, Харьковского и Киевского направлений. Среди них также есть двое охранников ЧАЭС. "Азов", в свою очередь, пишет, что их освобождены 23 бойца.

Дословно: "Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан.

Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена".

Напомним: Накануне, 13 сентября, украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских, среди них, впервые за много времени - 23 женщины.

обмен
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