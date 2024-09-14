Росіяни зруйнували міст "Східний" біля Покровська

За добу 13 вересня ворог декілька разів обстрілював Покровськ Донецької області, завдаючи ударів по дорожньо-транспортній інфраструктурі міста та знищив шляхопровід "Східний".

Джерело: Покровська МВА

Деталі: За даними влади, 13 вересня о 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти.

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Вже пізно увечері близько 22.30 ще одним ударом шляхопровід був зруйнований.

Наразі рух мостом неможливий.

У соцмережах публікують фото та відео.

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Крім того, вчора ввечері, внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено два домогосподарства у приватній забудові міста.