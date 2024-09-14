Россияне разрушили мост "Восточный" возле Покровска
Суббота, 14 сентября 2024, 15:16
За сутки 13 сентября враг несколько раз обстреливал Покровск, нанося удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и уничтожил путепровод "Восточный".
Источник: Покровская МВА
Детали: По данным властей, 13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты.
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Уже поздно вечером около 22.30 еще одним ударом путепровод был разрушен.
Сейчас движение по мосту невозможно.
В соцсетях публикуют фото и видео.
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Кроме того, вчера вечером, в результате атаки FPV-дрона повреждены два домохозяйства в частной застройке города.