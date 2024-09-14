Україна розслідує 11 злочинів зомбування Росією дітей на окупованих територіях

В Україні розслідують 11 справ, які стосуються мілітаризації українських дітей на тимчасово захоплених територіях.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін

Деталі: За словами генпрокурора, держава-агресор на окупованих територіях проводить "ідеологічну обробку" українських дітей, зокрема залучаючи їх до парамілітарних організацій.

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За фактами пропаганди та мілітаризації дітей розслідується 11 кримінальних проваджень – 9 обвинувальних актів скеровано до суду. 4 особи засуджено.

Пряма мова Костіна: "Дітям видають російські паспорти і замінюють дані, їх "перевиховують" у дусі російської пропаганди, затягують в "Юнармію" та інші парамілітарні організації.

Лише в одному Криму створено близько 900 загонів, до яких залучено понад 29 000 дітей. Згідно з наказом міністра освіти Росії, неповнолітніх членів "Юнармії" можна залучати до бойових дій проти України".

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Більше деталей: З початку повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 4 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів проти дітей.

Найбільша кількість – у Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Вони стосуються, в тому числі, фактів викрадення і позбавлення волі, примусової депортації, сексуального насильства. За воєнні злочини проти дітей повідомлено про підозру 54 особам. Щодо 44 осіб розслідування завершено, справи передані до суду. 31 воєнного злочинця засуджено. І ця робота постійно триває.