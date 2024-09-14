Украина расследует 11 преступлений зомбирования Россией детей на оккупированных территориях

В Украине расследуют 11 дел, которые касаются милитаризации украинских детей на временно захваченных территориях.

Источник: генеральный прокурор Андрей Костин

Детали: По словам генпрокурора, государство-агрессор на оккупированных территориях проводит "идеологическую обработку" украинских детей, в частности привлекая их к парамилитарным организациям.

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По фактам пропаганды и милитаризации детей расследуется 11 уголовных производств - 9 обвинительных актов направлено в суд. 4 человека осуждены.

Прямая речь Костина: "Детям выдают российские паспорта и заменяют данные, их "перевоспитывают" в духе российской пропаганды, затягивают в "Юнармию" и другие парамилитарные организации.

Только в одном Крыму создано около 900 отрядов, в которые вовлечено более 29 000 детей. Согласно приказу министра образования России, несовершеннолетних членов "Юнармии" можно привлекать к боевым действиям против Украины".

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Больше деталей: С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано около 4 тысяч уголовных производств по фактам преступлений против детей.

Наибольшее количество - в Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Они касаются, в том числе, фактов похищения и лишения свободы, принудительной депортации, сексуального насилия. За военные преступления против детей сообщено о подозрении 54 лицам. В отношении 44 человек расследование завершено, дела переданы в суд. 31 военный преступник осужден. И эта работа постоянно продолжается.