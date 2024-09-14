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DeepState: На Курщині Сили оборони зайняли кілька населених пунктів, але деякі й втратили

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 16:10
DeepState: На Курщині Сили оборони зайняли кілька населених пунктів, але деякі й втратили
зайняті Силами оборони населені пункти, deepstatemap

За даними аналітичного проєкту DeepState, у Курській області Сили оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів, а росіяни – Снагость із навколишніми селами й просунувся в бік Любимівки.

Джерело: DeepState

Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap
Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap
Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap
Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap

Деталі: Крім того, росіяни окупували Галицинівку на Донеччині, просунулися біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську.

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окупована Галицинівка, deepstatemap
окупована Галицинівка, deepstatemap

Дослівно: "Мапу оновлено! Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську".

Курська область війна
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