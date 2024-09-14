DeepState: На Курщині Сили оборони зайняли кілька населених пунктів, але деякі й втратили

За даними аналітичного проєкту DeepState, у Курській області Сили оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів, а росіяни – Снагость із навколишніми селами й просунувся в бік Любимівки.

Джерело: DeepState

Нещодавно Снагость була ще під контролем України, deepstatemap

Так виглядає карта на цій ділянці тепер, deepstatemap

Деталі: Крім того, росіяни окупували Галицинівку на Донеччині, просунулися біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську.

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окупована Галицинівка, deepstatemap

Дослівно: "Мапу оновлено! Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами, а також просунувся в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську".