DeepState: На Курщине Силы обороны заняли несколько населенных пунктов, но некоторые и потеряли

По данным аналитического проекта DeepState, в Курской области Силы обороны заняли Ветряно, Дуровку и часть Журавлей, а россияне – Снагость с окружающими селами и продвинулись в сторону Любимовки.

Источник: DeepState

Недавно Снагость была еще под контролем Украины, deepstatemap

Так выглядит карта на этом участке теперь, deepstatemap

Детали: Кроме того, россияне оккупировали Галициновку в Донецкой области, продвинулись возле Песчаного, Григорьевки, Острого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске.

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оккупированная Галициновка, deepstatemap

Дословно: "Карта обновлена! Силы обороны заняли Ветряно, Дуровку и часть Журавлей. Враг оккупировал Галициновку и Снагость с окружающими селами, а также продвинулся в сторону Любимовки, возле Песчаного, Григоровки, Острого, Георгиевки, в Синьковке, Нью-Йорке и Украинске".