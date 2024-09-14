Переважна більшість звільнених у суботу були в полоні з перших днів війни – Лубінець

Переважна більшість людей, які були звільнені в рамках обміну в суботу, утримувалися в російському полоні з перших днів повномасштабної війни.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

звільнені 14 вересня бійці. Фото з Telegram Дмитра Лубінця

Пряма мова: "82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

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Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни".

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Деталі: Лубінець додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців.

Що передувало: У суботу 14 вересня 103 воїни в рамках обміну повернулися в Україну з російського полону.

Серед звільнених – 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони. "Азов" повідомив, що їхніх звільнено 23 бійці.