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Подавляющее большинство освобожденных в субботу были в плену с первых дней войны – Лубинец

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 16:38
Подавляющее большинство освобожденных в субботу были в плену с первых дней войны – Лубинец
фото: Дмитрий Лубинец в Telegram

Подавляющее большинство людей, которые были освобождены в рамках обмена в субботу, удерживались в российском плену с первых дней полномасштабной войны.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

освобожденные 14 сентября бойцы. Фото из Telegram Дмитрия Лубинца
освобожденные 14 сентября бойцы. Фото из Telegram Дмитрия Лубинца

Прямая речь: "82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины.

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Среди освобожденных – защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ.

Подавляющее большинство освобожденных – люди, которые удерживались с первых дней войны".

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Детали: Лубинец добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести 57 обменов военнопленными и вернуть 3672 украинцев.

Что предшествовало: В субботу 14 сентября 103 воина в рамках обмена вернулись в Украину из российского плена.

Среди освобожденных – 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое – из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один – из Сил территориальной обороны. "Азов" сообщил, что их освобождено 23 бойца.

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