Глава МЗС закликає країни приєднуватися до наступного Саміту миру: Це єдиний шлях

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав держави, які не брали участі у першому Саміті миру у Швейцарії, долучитися до наступного саміту, оскільки запропонована Києвом Формула миру є єдиним шляхом до справедливого миру в Україні.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Формула миру є єдиним і безальтернативним шляхом до всеосяжного, справедливого та міцного миру. Запрошуємо кожну державу, лідера та організацію, які справді бажають відновлення миру, приєднатися до зусиль з впровадження Формули миру разом із уже сотнею учасників з усього світу".

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Деталі: Сибіга наголосив, що російсько-українську війну не можна розглядати як якийсь конфлікт між двома державами, оскільки йдеться про колоніальну загарбницьку війну, розпочату однією країною проти іншої.

"Ця війна має закінчитися справедливо, якщо ми хочемо зберегти мир у світі. Щоб примусити агресора до миру, нам потрібен глобальний дипломатичний фронт", – наголосив він.

Сибіга нагадав, що декларацію першого саміту підписали 94 держави і зараз триває підготовка до наступного.

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"Запрошуємо усіх доєднуватися до наших миротворчих зусиль", – написав він.

Що передувало: Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

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