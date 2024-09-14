Глава МИД призывает страны присоединяться к следующему Саммиту мира: Это единственный путь

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал государства, которые не принимали участия в первом Саммите мира в Швейцарии, присоединиться к следующему саммиту, поскольку предложенная Киевом Формула мира является единственным путем к справедливому миру в Украине.

Источник: Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Формула мира является единственным и безальтернативным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру. Приглашаем каждое государство, лидера и организацию, которые действительно желают восстановления мира, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира вместе с уже сотней участников со всего мира".

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Детали: Сибига подчеркнул, что российско-украинскую войну нельзя рассматривать как какой-то конфликт между двумя государствами, поскольку речь идет о колониальной захватнической войне, начатой одной страной против другой.

"Эта война должна закончиться справедливо, если мы хотим сохранить мир в мире. Чтобы принудить агрессора к миру, нам нужен глобальный дипломатический фронт", – подчеркнул он.

Сибига напомнил, что декларацию первого саммита подписали 94 государства и сейчас идет подготовка к следующему.

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"Приглашаем всех присоединяться к нашим миротворческим усилиям", – написал он.

Что предшествовало: Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй Саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму Саммиту мира будет готов до ноября.

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