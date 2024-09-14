Росіяни вдарили по підприємству в Запорізькій області: 3 загиблих
Субота, 14 вересня 2024, 17:48
Внаслідок удару російських військ по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинули троє працівників сільськогосподарського підприємства.
Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Росіяни знов завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду.
Реклама:
Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств.
Загинули троє людей. Всі загиблі – співробітники цього підприємства".