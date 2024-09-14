Росіяни вдарили по підприємству в Запорізькій області: 3 загиблих

Внаслідок удару російських військ по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинули троє працівників сільськогосподарського підприємства.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Росіяни знов завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду.

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Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств.

Загинули троє людей. Всі загиблі – співробітники цього підприємства".