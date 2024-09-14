Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни вдарили по підприємству в Запорізькій області: 3 загиблих

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 17:48
Росіяни вдарили по підприємству в Запорізькій області: 3 загиблих
Гуляйполе і навколишні населені пункти, deepstatemap

Внаслідок удару російських військ по Гуляйпільській громаді Запорізької області загинули троє працівників сільськогосподарського підприємства.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Росіяни знов завдали удару по області. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду.

Реклама:

Поцілили по території одного з сільськогосподарських підприємств.

Загинули троє людей. Всі загиблі – співробітники цього підприємства".

Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Запорізька область
У прифронтових містах Запорізької області відсутні електроенергія та газопостачання
Ще 4 людини на Запоріжжі та Полтавщині померли внаслідок нічних атак Росії на Україну
У Гуляйполі російські окупанти знищили краєзнавчий музей
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фотоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: