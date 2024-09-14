Россияне ударили по предприятию в Запорожской области: 3 погибших

В результате удара российских войск по Гуляйпольской громаде Запорожской области погибли трое работников сельскохозяйственного предприятия.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне вновь нанесли удар по области. На этот раз обстреляли Гуляйпольскую громаду.

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Попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий.

Погибли три человека. Все погибшие – сотрудники этого предприятия".