Reuters: Спершу Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але потім змінив цілі

За даними Reuters, Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження військ.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела

Деталі: Два європейських дипломати, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Україна передала США і Великій Британії список потенційних цілей на території Росії, які можуть бути уражені західною далекобійною зброєю, якщо це буде дозволено.

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За словами посадовців, спочатку українці хотіли використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз.

Але Пентагон заявив, що 90% російських літаків, які запускають планерні бомби, що є однією з головних загроз для України, знаходяться на аеродромах, розташованих щонайменше за 300 кілометрів від підконтрольної Україні території. Це ставить їх поза зоною досяжності системи ATACMS.

За словами офіційних осіб, тепер Україна хоче використовувати ракети для нанесення ударів по російських військових командних центрах, складах пального і озброєння, а також по місцях зосередження військ.

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На додаток до американських ATACMS, Київ хоче завдавати ударів по Росії на великі відстані, використовуючи ракети Storm Shadow, надані Великобританією, і майже ідентичні французькі ракети SCALP.

Хоча очікується, що Британія звернеться до США за схваленням перед тим, як зняти обмеження на ракети Storm Shadow, французьке дипломатичне джерело повідомило, що Парижу не потрібен дозвіл Вашингтона на використання Україною французьких ракет, йдеться в публікації.

Як пише Reuters, у той час як США і Великобританія обговорюють можливість дозволити Україні використовувати західну зброю для нанесення ударів вглиб Росії, деякі американські чиновники глибоко скептично ставляться до того, що це суттєво вплине на боротьбу Києва проти російських загарбників.

Американські посадовці зазначили, що Україна вже має можливість вражати цілі в Росії за допомогою безпілотників. Американські ракети великої дальності ATACMS могли б посилити цей потенціал, але вони занадто дорогі і обмежені в кількості, щоб змінити динаміку, говорять вони.

Крім того, Кремль значною мірою вивів, можливо, найбільш безпосередню загрозу – російські військові літаки, що запускають планерні бомби – за межі досяжності американських ракет, зазначили американські посадовці.

Вони також вважають, що Київ має зосередитися на зупинці російського наступу на сході України.

Що передувало: 31 серпня міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями США передав список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

12 вересня російський правитель Володимир Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.