Reuters: Сперва Киев просил США об ударах ATACMS по авиабазам РФ, но потом изменил цели

По данным Reuters, Украина сперва просила США использовать ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз, однако теперь потенциальные цели для украинских дальнобойных ударов включают российские военные командные центры, склады горючего и вооружения, а также места сосредоточения войск.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Два европейских дипломата, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что Украина передала США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены западным дальнобойным оружием, если это будет разрешено.

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По словам чиновников, сначала украинцы хотели использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских авиабаз.

Но Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы, что является одной из главных угроз для Украины, находятся на аэродромах, расположенных как минимум в 300 километрах от подконтрольной Украине территории. Это ставит их вне зоны досягаемости системы ATACMS.

По словам официальных лиц, теперь Украина хочет использовать ракеты для нанесения ударов по российским военным командным центрам, складам горючего и вооружения, а также по местам сосредоточения войск.

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В дополнение к американским ATACMS, Киев хочет наносить удары по России на большие расстояния, используя ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией, и почти идентичные французские ракеты SCALP.

Хотя ожидается, что Британия обратится к США за одобрением перед тем, как снять ограничения на ракеты Storm Shadow, французский дипломатический источник сообщил, что Парижу не нужно разрешение Вашингтона на использование Украиной французских ракет, говорится в публикации.

Как пишет Reuters, в то время как США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь России, некоторые американские чиновники глубоко скептически относятся к тому, что это существенно повлияет на борьбу Киева против российских захватчиков.

Американские чиновники отметили, что Украина уже имеет возможность поражать цели в России с помощью беспилотников. Американские ракеты большой дальности ATACMS могли бы усилить этот потенциал, но они слишком дорогие и ограничены в количестве, чтобы изменить динамику, говорят они.

Кроме того, Кремль в значительной степени вывел, возможно, самую непосредственную угрозу – российские военные самолеты, запускающие планерные бомбы – за пределы досягаемости американских ракет, отметили американские чиновники.

Они также считают, что Киев должен сосредоточиться на остановке российского наступления на востоке Украины.

Что предшествовало: 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что во время встречи с высокопоставленными чиновниками США передал список целей, которые Киев хочет поражать американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

12 сентября российский правитель Владимир Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.