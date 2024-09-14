Росіяни вдарили по Харківщині: загинула жінка, двоє поранених

с. Піски-Радьківські на Харківщині, deepstatemap

Внаслідок російського обстрілу села Піски-Радьківські на Харківщині загинула жінка, ще двох цивільних поранено.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "О 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо – С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району.

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На жаль, внаслідок російської агресії загинула 72-річна жінка, її тіло з-під завалів вилучили рятувальники.

Двох цивільних, чоловіка та жінку, госпіталізували до медичного закладу".