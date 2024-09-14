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Россияне ударили по Харьковщине: погибла женщина, двое раненых

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 20:06
Россияне ударили по Харьковщине: погибла женщина, двое раненых
с. Пески-Радьковские на Харьковщине, deepstatemap

В результате российского обстрела села Пески-Радьковские на Харьковщине погибла женщина, еще двое гражданских ранены.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо - С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района.

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К сожалению, в результате российской агрессии погибла 72-летняя женщина, ее тело из-под завалов изъяли спасатели.

Двух гражданских, мужчину и женщину, госпитализировали в медицинское учреждение".

Харьковская областьвойна
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