Шольц заявив, що не дозволить Україні удари по РФ, незалежно від рішення інших країн

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи.

Джерело: Шольц під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі, пише Welt

Деталі: Канцлер підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.

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Пряма мова: "Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше…

Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема".

Більше деталей: Коментуючи повідомлення про те, що США можуть зняти існуючі обмеження, він також зазначив, що не всі спекуляції є правдивими.

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Що передувало: 13 вересня політики із Вільної демократичної партії Німеччини та "Зелених", які входять до федеральної коаліції, вкотре закликали розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus для далекобійних ударів по Росії.

Хоча США, Британія і Франція передали Києву власні далекобійні ракети, Німеччина досі виступає проти надання Україні Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.

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