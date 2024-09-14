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Шольц заявив, що не дозволить Україні удари по РФ, незалежно від рішення інших країн

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 20:52
Шольц заявив, що не дозволить Україні удари по РФ, незалежно від рішення інших країн
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не дозволятиме Україні бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи.

Джерело: Шольц під час спілкування з громадянами у місті Пренцлау в Браденбурзі, пише Welt

Деталі: Канцлер підкреслив, що він у будь-якому випадку буде дотримуватися своєї відмови дозволити Україні використовувати німецьку зброю дальнього радіусу дії для атак на цілі в глибині Росії.

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Пряма мова: "Це залишається в силі. Саме тому я буду дотримуватися своєї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше…

Я не буду цього робити, тому що вважаю, що це проблема".

Більше деталей: Коментуючи повідомлення про те, що США можуть зняти існуючі обмеження, він також зазначив, що не всі спекуляції є правдивими.

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Що передувало: 13 вересня політики із Вільної демократичної партії Німеччини та "Зелених", які входять до федеральної коаліції, вкотре закликали розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus для далекобійних ударів по Росії.

Хоча США, Британія і Франція передали Києву власні далекобійні ракети, Німеччина досі виступає проти надання Україні Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.

Передісторія:

  • ЗМІ раніше повідомили, що США і Британія домовилися разом з іншими союзниками дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow, що є давньою вимогою Києва.
  • Однак згодом у Білому домі заявили, що США не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії після зустрічі Байдена зі Стармером.
  • 12 вересня російський правитель Володимир Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

ШольцНімеччина
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