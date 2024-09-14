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Шольц заявил, что не позволит Украине удары по РФ, независимо от решения других стран

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 20:52
Шольц заявил, что не позволит Украине удары по РФ, независимо от решения других стран
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволит Украине бить по России немецким оружием, даже если другие страны дадут такие разрешения.

Источник: Шольц во время общения с гражданами в городе Пренцлау в Браденбурге, пишет Welt

Детали: Канцлер подчеркнул, что он в любом случае будет придерживаться своего отказа позволить Украине использовать немецкое оружие дальнего радиуса действия для атак на цели в глубине России.

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Прямая речь: "Это остается в силе. Именно поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны решат иначе...

Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема".

Больше деталей: Комментируя сообщения о том, что США могут снять существующие ограничения, он также отметил, что не все спекуляции являются правдивыми.

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Что предшествовало: 13 сентября политики из Свободной демократической партии Германии и "Зеленых", которые входят в федеральную коалицию, в очередной раз призвали разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus для дальнобойных ударов по России.

Хотя США, Британия и Франция передали Киеву собственные дальнобойные ракеты, Германия до сих пор выступает против предоставления Украине Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.

Предыстория:

  • СМИ ранее сообщили, что США и Британия договорились вместе с другими союзниками позволить Украине поражать военные цели на территории России ракетами Storm Shadow, что является давним требованием Киева.
  • Однако впоследствии в Белом доме заявили, что США не будут делать объявлений об изменении политики по предоставлению Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия после встречи Байдена со Стармером.
  • 12 сентября российский правитель Владимир Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

ШольцГермания
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