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Зеленський про Курщину: Тиснемо на Росію й робимо все, щоб там відчувалася війна

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 21:28
Зеленський про Курщину: Тиснемо на Росію й робимо все, щоб там відчувалася війна
Володимир Зеленський у зверненні 14 вересня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Курській області українські військові тиснуть на Росію та роблять усе, щоб війна відчувалася на території РФ.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щойно я говорив з головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко.

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Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну".

Деталі: Зеленський також прокоментував суботній обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 103 українці.

"Дякую нашій команді, яка займається обміном, дякую за хоробрість всім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. І зокрема наша операція в Курській області дала необхідний поштовх", - сказав він.

ЗеленськийКурська область Росіявійна
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