Зеленский о Курской области: Давим на Россию и делаем все, чтобы там чувствовалась война

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Курской области украинские военные давят на Россию и делают все, чтобы война ощущалась на территории РФ.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что я говорил с главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно.

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Также доложил по Курщине – по нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир. Давим на Россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину".

Детали: Зеленский также прокомментировал субботний обмен пленными, в результате которого домой вернулись 103 украинца.

"Спасибо нашей команде, которая занимается обменом, спасибо за храбрость всем боевым бригадам, которые пополняют обменный фонд для нашего государства. И в частности наша операция в Курской области дала необходимый толчок", - сказал он.