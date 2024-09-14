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Зеленський закликав США не затримувати обіцяну допомогу

Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 21:37
Зеленський закликав США не затримувати обіцяну допомогу
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликав США без затримок реалізовувати домовленості щодо постачання військової допомоги.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Провів зустріч із делегацією конгресменів США. Важливо на всіх рівнях тримати партнерів повністю поінформованими щодо наших потреб, щодо наших позицій.

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Критично важливо, щоб усі, та особливо такі держави, як Сполучені Штати, дійсно оперативно реалізовували наші домовленості. Це має відчуватися на фронті. Кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті. Кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив.

Я поінформував конгресменів щодо поточної ситуації та щодо перспектив. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах".

Деталі: Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі з конгресменами.

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"Розповів, що найближчим часом планую особисто презентувати план перемоги України Джозефу Байдену та кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій", - йдеться в повідомленні.

Зеленськийдопомога УкраїніСША
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