Зеленський закликав США не затримувати обіцяну допомогу
Президент Володимир Зеленський закликав США без затримок реалізовувати домовленості щодо постачання військової допомоги.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Провів зустріч із делегацією конгресменів США. Важливо на всіх рівнях тримати партнерів повністю поінформованими щодо наших потреб, щодо наших позицій.
Критично важливо, щоб усі, та особливо такі держави, як Сполучені Штати, дійсно оперативно реалізовували наші домовленості. Це має відчуватися на фронті. Кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті. Кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив.
Я поінформував конгресменів щодо поточної ситуації та щодо перспектив. Готуємось і до зустрічей у Сполучених Штатах".
Деталі: Пізніше Зеленський опублікував відео зустрічі з конгресменами.
"Розповів, що найближчим часом планую особисто презентувати план перемоги України Джозефу Байдену та кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій", - йдеться в повідомленні.