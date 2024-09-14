Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Зеленский призвал США не задерживать обещанную помощь

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 21:37
Зеленский призвал США не задерживать обещанную помощь
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский призвал США без задержек реализовывать договоренности по поставкам военной помощи.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел встречу с делегацией конгрессменов США. Важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о наших потребностях, о наших позициях.

Реклама:

Критически важно, чтобы все, и особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности. Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние.

Я проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и о перспективах. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах".

Детали: Позже Зеленский опубликовал видео встречи с конгрессменами.

РЕКЛАМА:

"Рассказал, что в ближайшее время планирую лично представить план победы Украины Джозефу Байдену и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий", - говорится в сообщении.

Зеленскийпомощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Зеленский
Зеленский о Курской области: Давим на Россию и делаем все, чтобы там чувствовалась война
Зеленский: Россия запустила ночью более 70 "Шахедов"
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности
Последние новости
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
21:51
В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света
Все новости...
Реклама:
Реклама: