Зеленский призвал США не задерживать обещанную помощь

Президент Владимир Зеленский призвал США без задержек реализовывать договоренности по поставкам военной помощи.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Провел встречу с делегацией конгрессменов США. Важно на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о наших потребностях, о наших позициях.

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Критически важно, чтобы все, и особенно такие государства, как Соединенные Штаты, действительно оперативно реализовывали наши договоренности. Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние.

Я проинформировал конгрессменов о текущей ситуации и о перспективах. Готовимся и к встречам в Соединенных Штатах".

Детали: Позже Зеленский опубликовал видео встречи с конгрессменами.

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"Рассказал, что в ближайшее время планирую лично представить план победы Украины Джозефу Байдену и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий", - говорится в сообщении.