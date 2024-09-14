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Радник Байдена розгромив "мирний план" республіканців, що нав’язує умови Україні

Сергій Сидоренко, Катерина ТищенкоСубота, 14 вересня 2024, 22:17
Радник Байдена розгромив мирний план республіканців, що нав’язує умови Україні
Джейк Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван не вважає можливим досягнення миру в Україні, якщо після виборів Білий дім почне втілювати план, запропонований кандидатом у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венсом.

Джерело: Салліван на панельній дискусії під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) 14 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Під час обговорення Салліван наголошував, що коментує українську політику США з позапартійних засад через специфіку своєї посади – тому, зокрема, обмежився розмитою відповіддю щодо позиції Трампа стосовно України і уникнув її критики.

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Утім, оприлюднений цього тижня Джей Ді Венсом план закінчення війни в Україні Салліван взявся прокоментувати безпосередньо: розкритикував його та висловив переконання, що за таких підходів домовленості не будуть виконані.

"Будь-який план, який має на меті, по суті, нав’язати умови миру Україні, і стосується ключових принципів …. не є сталим", – наголосив безпековий радник Байдена.

Салліван окремо підкреслив важливість принципу "нічого про Україну без України".

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Він також висловив принципову позицію щодо послаблення санкційного тиску на Росію – на його думку, це рішення можна ухвалювати лише узгоджено з Києвом.

"Ми не будемо обговорювати послаблення санкцій без того, щоби узгодити, що це співпадає з баченням України", – заявив він.

Що передувало: Раніше кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс запропонував бачення, яке включає припинення вогню по нинішній лінії зіткнення, створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО. 

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він покладе край війні відразу після перемоги на виборах – ще до того, як офіційно розпочнеться його каденція.

Президент Володимир Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу свій план перемоги України.

СШАТрампмирБайден
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